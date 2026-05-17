"Ik heb dat woord in publieke uitingen nog nooit gebruikt en dat zal ik ook nooit doen, omdat het door anderen geassocieerd wordt met tijden waar niemand aan herinnerd wil worden. Derhalve vind ik het een destructief woord omdat het een discussie platslaat waar het over moet gaan: dat onze grenzen wagenwijd open staan en mensen zich daardoor vaak niet meer herkennen in hun eigen dorp, wijk of straat." Aldus Gidi Markuszower over het woord 'omvolking'. Maar Gidi Markuszower heeft dus wel 'omvolkt' gezegd, tijdens een demonstratie in Loosdrecht waar een camera van Left Laser Nieuwsuur bij was, in een gesprek waarin hij eerst zei dat een ook aanwezige meneer van hem best 'omvolkt' mag zeggen. Ingewikkeld wel, ook omdat iedereen die deze week al schande van Markusozwer heeft gesproken nu weer schande moet spreken van Markuszower. Misschien handig dat iedereen in het vervolg ook alvast afstand van alle uitspraken Gidi Markuszower in de toekomst, dat scheelt weer werk. Je vraagt je zo langzamerhand wel af waar die hele omvolking van de PVV-fractie nou voor nodig was.