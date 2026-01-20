Oef. Dit weekend min negen in de peiling. Nu min een stuk of negen (?) in het echt. "Een aantal Kamerleden", waaronder waarschijnlijk Hidde Heutink en Gidi Markuszower verlaat per direct de PVV-fractie. Het lijkt wel een echte politieke partij met zelfstandig denkende Kamerleden daar. Later meer.

UPDATE 13:51 - Zeven Kamerleden stappen uit de fractie, meldt Inge Lengton van de T.

UPDATE 13:52 - RTL Nieuws heeft de namen: Markuszower, Claassen, Heutink, Ten Hove, Lammers, Moinat en Schilder. Ze beginnen met zijn zevenen een nieuwe fractie.

OPVALLEND: Shanna Schilder is pas net nieuw in de Kamer en stond bij de afgelopen verkiezingen op plaats 3 (!) op de lijst, zij is één van de zeven opstappers. Ook de nummers 4 (Annelotte Lammers), 5 (Gidi Markuszower) en 7 (René Claassen) gaan ervandoor. Niet bepaald (nou ja, ook weer wel natuurlijk) backbenchers.

UPDATE 14:03 - Tweet Greet: "Een zwarte dag voor de #PVV Maar we gaan altijd door. Voor Nederland En de zon zal weer gaan schijnen."

UPDATE 14:08 - Markuszower: Discussie over vier essentiële punten werd onmogelijk gemaakt. De 4 punten: "meer samenwerking in het parlement om ’concrete resultaten voor onze kiezer binnen te halen’, het democratiseren van de partij door lidmaatschappen toe te staan, een bredere profilering van de PVV en een evaluatie van het verkiezingsverlies"

UPDATE 14:12 - Gezellig. Dion Graus noemt opgestapte Kamerleden 'muiters en ratten'