OPSTAND: PVV-Kamerleden boos op Wilders, heftige fractievergadering geschorst

GEDOE +++ BRANDBRIEF GELEKT NAAR DE T. +++ EMOTIONELE KAMERLEDEN

Kamerleden emotioneel na fractievergadering

PVV. BRANDBRIEF. KLACHTEN OVER WILDERS. LEF. Het is hommeles bij een van de twee grootste Kamerfracties in Den Haag, en wel bij die ene die eerst nog een beetje groter was. "PVV-Kamerleden komen in opstand tegen hun partijleider Geert Wilders. In een brandbrief vanuit de fractie, in handen van De Telegraaf, krijgt de PVV-voorman de schuld van de verkiezingsnederlaag vorig jaar: „De campagne viel stil omdat de lijsttrekker er geen zin meer in had.” Daarnaast eisen PVV’ers ’per vandaag’ een ledenpartij en meer ruimte voor Kamerleden om zich te profileren." Benieuwd van wat voor fractie deze kritische leden dan precies lid dachten te worden, al kan het natuurlijk niet ontkend worden dat de zon tijdens campagne voor de laatste verkiezing nou niet bepaald aan het schijnen was, en zijn laatste tweetjes lijken ook een beetje off. En zoals dat gaat bij de PVV, dan wordt daar op een democratische en transparante manier over overlegd. Nou ja. Bijna dan. "De druk op Wilders wordt dinsdag in de fractievergadering meteen opgevoerd. (...) De volgens ingewijden ’heftige’ fractievergadering is vanmiddag geschorst."
UPDATE: 100% leden PVV steunt Geert Wilders
UPDATE 13:37 - AD meldt dat ten minste negen fractieleden kritiek op Wilders hebben
UPDATE 13:46 - "Aantal Kamerleden" uit fractie gestapt, aldus Wilders, hierrrr nieuw topic

@Ronaldo | 20-01-26 | 13:22

