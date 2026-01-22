De Vrede van Delft in het StamCafé
Pioniers
DELFT ❤️ (2)— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 22, 2026
Geweldige AZC-tour Delft veel mensen gesproken die geen AZC erbij willen in Delft, bij sportvelden en voetbalclub. Jongens en meisjes onveilig!
Zelfs burgemeester Pechtold was er voor een vriendelijke ontvangst. #PVV #AZCTour #AZCNee #Delft #Wilders pic.twitter.com/Oihb3u2lVb
De meeste oorlogen duren lang en smeulen, rotten, meuren en bloeden jarenlang voort terwijl de wereld schreeuwt om vrede, om een bestand op z'n minst. Zie Oekraïne, waar de Russische agressie maar niet ten einde lijkt te komen. In Gaza is er een bestand maar zolang Hamas bestaat is de vrede ver weg. Wat de toekomst daar brengt moeten we dus nog zien. Maar in Delft werd vandaag in het kader van verdraagzaamheid door twee mensen (MANNEN) het goede voorbeeld gegeven in wat we wel mogen noemen een prachtig stukje harmonie, genegenheid, vaderlandsliefde, warmte in de koude en menselijkheid. Wilders denderde dwars door Delft, uiteraard, want zo gaat dat, vergezeld door een klein leger beveiligers en agenten. En natuurlijk, dan nog kan het misgaan, niet iedereen is immers pro-vrede. Jongeren hebben daar weleens moeite mee, wat toch zorgt voor een smetje op een verder schitterende dag. Een dag waarop eeuwige rivalen het woordje 'eeuwig' en 'rivalen' uitwisten. Alexander Pechtold (burgemeester) en Geert Wilders (baas van 18) tegenover elkaar, nu eens gebroederlijk. Handen werden geschud, knikjes uitgedeeld, een welkomstwens uitgesproken en meer vriendelijks uitgewisseld. Het was kort alsook krachtig hoe de twee ijzervreters van weleer veranderden in lieve jongens. Dat Pechtold zelfs al dat onsympathieke dat hij van Jan Terlouw overnam even laat vallen op de Delftse bodem. Ja: ZO KAN HET DUS OOK. Helaas werd er niet gezamenlijk geproost op de vrede. Dat moeten we hier dan zelf maar doen. Proost!
De dingen, die voorbij gaan
Gezicht op Delft
Beetje ontsierd
FELICITATIES:
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
OPSTAND: PVV-Kamerleden boos op Wilders, heftige fractievergadering geschorst
GEDOE +++ BRANDBRIEF GELEKT NAAR DE T. +++ EMOTIONELE KAMERLEDEN
Blue Monday StamCafé voor Valentino
Een Romeinse groet voor de Italiaanse modeparel
Meer meer Kamervragen Geert Wilders over rellen Den Haag en Amsterdam na Afrika Cup
Zijn er binnenkort verkiezingen ofzo?
Het Splinter Chabot-boek dat alle andere boeken overbodig maakt in het StamCafé
Behalve natuurlijk de Koran en het telefoonboek
OEKRAÏNETOP. Wachten op de vrede in het StamCafé
Kijk de vredesduiven er eens prachtig bij staan
Toch maar weer Netflix kijken in het StamCafé
DPG van de streamingdiensten
Trump benadrukt nogmaals dat Poetin graag vrede wil, daadwerkelijke vrede nog niet in zicht
En het pad naar die daadwerkelijke vrede vooralsnog eveneens onduidelijk