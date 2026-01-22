Tientallen jongeren, wier wortels vermoedelijk niet in Het Straatje van Vermeer of een andere straat in Delft liggen, hebben de 17-jarige vlogger Bender en zijn cameraman belaagd en bekogeld met flessen en stenen. Op foto's lijkt goed te zien dat er rake beuken en trappen worden uitgedeeld aan cameraman Frits-Willem van der Hoeven, die op zijn beurt zegt dat Bender op zijn achterhoofd is geslagen. Bender was daar om verslag te doen van Wilders' azc-tourtje door de stad. Daardoor was de politie er in ieder geval snel bij, konden drie mensen worden opgepakt en zijn Bender en zijn cameraman in veiligheid gebracht. Voor de jongeren in Delft: journalisten sla je niet bont en (Delfts)blauw!