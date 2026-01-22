FOTO'S. 'Jongeren' belagen, bekogelen en beuken vlogger Bender en cameraman in Delft
Blijf met je gore tengels van Bender en zijn cameraman af
UPDATE - Nu met video
Tientallen jongeren, wier wortels vermoedelijk niet in Het Straatje van Vermeer of een andere straat in Delft liggen, hebben de 17-jarige vlogger Bender en zijn cameraman belaagd en bekogeld met flessen en stenen. Op foto's lijkt goed te zien dat er rake beuken en trappen worden uitgedeeld aan cameraman Frits-Willem van der Hoeven, die op zijn beurt zegt dat Bender op zijn achterhoofd is geslagen. Bender was daar om verslag te doen van Wilders' azc-tourtje door de stad. Daardoor was de politie er in ieder geval snel bij, konden drie mensen worden opgepakt en zijn Bender en zijn cameraman in veiligheid gebracht. Voor de jongeren in Delft: journalisten sla je niet bont en (Delfts)blauw!
Ziek
Bender komt later zelf met beelden
Binnenkort onze beelden online, waarschijnlijk morgen.— BENDERBIJ 🐝 (@OmeBender) January 22, 2026
Hierbij de foto’s via ANP:https://t.co/xBg8LutZTt
Hij laat op Insta weten oké te zijn
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
RAAR! Onze universiteiten opnieuw slecht
Foto: studenten & docenten Radboud Universiteit
Politie beukte er weer op los
Geweld in ieder geval NIET niet wegbezuinigd
Delftsch Studenten Corps zet eerstejaars in de fik
Kameraadschap creëren nu ook al verboden door WOKE???!!
Muziek! De nieuwe... KoRn
Rammen & beuken & fistpumpen met GU
'Groep personen' trapt en bespuugt vrouw op krukken in Delft, verder weet niemand iets
Did you just assume her gender?
EINDELIJK zeg. Universiteit gaat 100% vegetarisch
Weet je wel hoeveel water dat scheelt
VIDEO. Opiniemaker dr. Geerten Waling BELAAGD door straat(beeld)vervuiler
Michiel de Ruyter - Erik Hazelhoff Roelfzema - ****Geerten Hendrik Waling.
HAKKEN! Thunderdome is terug
Bam bam bam bam bloedende oren maakt niet uit bam bam bam bam