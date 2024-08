Er waart een spook door Nederland - het spook van de Engelse taal. Het begint in urban areas zoals Amsterdam en Delft, maar in no time gaat het zich verplaatsen naar de rest van Nederland. De trickle down omtaling is begonnen en u kunt wel rennen, maar zich niet verstoppen. Uit research van Preply, die ongetwijfeld een beetje biased is omdat er leads uit gehaald moeten worden voor de sale van talencursussen, blijkt dat Amsterdam en Delft in de ranglijst verengelsing gevolgd worden door The Hague, Eindhoven, Leiden en Wageningen. Heerlen, Leeuwarden and Zwolle don't have anything beautiful yet. En nu we toch talencursussen aan het verkopen zijn: klik hierrr voor de enige echte GeenStijl Cursus Iets Bestellen in Amsterdam - NU HET NOG KAN.