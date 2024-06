Toch nog even over gisteren op de UvA want het was ons wel weer wat. Wij hadden namelijk helemaal gemist dat rapper Appa ook was uitgenodigd, en gezellig naast Samidouner Mohammed Khatib college stond te geven. Benieuwd of hij nog iets heeft gezegd over "smerige hyena's die uit zijn op ons bloed en geld". En dan was er natuurlijk nog dat hallucinante gesprek van Femke Halsema met die knakker die vond dat ze rustig moest ademhalen, terwijl twee lui in uniformpjes die nogal doen denken aan een zekere terreurbeweging er naast stonden. Plús na de breek nog een bijzondere theorie over Israël, uw eten, en uw ov-chipkaart, om de gekte helemaal af te maken.

Deze anonieme spreker is volgens workersforpalesine.nl een 'kameraad' van Samidoun, dus dan zal dat wel zo zijn. Maar even kijken wat ie nou weer zegt hoor. "It is the same security companies that murder Palestinians, that even built the OV-gates that make sure that you have to pay as much as you can for the trains to take you to your job to be exploited again by your capitalist employer."

Okee wij vinden treinen ook duur maar dit is wel next level intersectionalisme hee: het feit dat je moet betalen voor OV verbinden aan bombardementen op Gaza, en de algehele klassenstrijd, en dat dan allemaal in de context van een groot zionistisch complot. Anoniempje doelt hoogstwaarschijnlijk trouwens op Thales, een favoriet nieuw doelwit van het gajes. Het zou gevaarlijk zijn als het niet zo ontzettend grappig was. From the river to the OV-gates, our trains will be free.