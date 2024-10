Bij de Radboud Universiteit vonden ze het een geweldig plan (nou ja, rare lui als Harry Pettit vonden het een geweldig plan) om haatviool Mohammed Khatib van het terroristenclubje Samidoun in Nederland te laten spreken, allemaal onder het mom van 'academische vrijheid'. Klein probleem: Samidoun is in een aantal landen verboden en staat bekend om het willen uitroeien van joden, het willen vernietigen van Israël, het volmondig bejubelen van massamoord & verkrachting, enzovoorts. Volgens Truus 1 en Truus 2 van de Radboud Universiteit was de ophef tegen de komst van haatkop Khatib 'een sprekend voorbeeld van islamofobie en anti-Palestijns racisme' - een flauwe allerlaatste joker in je spel als je niets anders meer weet om jodenhaat wit te wassen. Nou, minister Van Weel weet genoeg, want hij BLOKKEERT de komst van Khatib naar Nederland. "Minister Van Weel weigert hem tot Nederland toe te laten. Dat vertellen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Vandaag zal de bewindsman, samen met zijn collega Faber (Asiel, PVV) de Tweede Kamer over dit besluit informeren." Ksssst Khatib. Scheer je weg. En neem je rotzooi mee.