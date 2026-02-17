U moet natuurlijk niks, maar u moet zometeen/nu/straks/daarnet wel even op [Ja, graag!] klikken als wij u vragen "Direct op de hoogte zijn van BREAKING NEWS?". Dan bent u namelijk direct op de hoogte van BREAKING NEWS. Dat zit zo. Toen wij begin dit jaar onze app verzelfmoordden, verdween daarmee ook misschien wel de fijnste functie van dat tyfusding: dat je een seintje krijgt als er brekend nieuws op GeenStijl staat (met zo'n roze breekbalk, die gelukkig de slachting wel heeft overleefd). Want u weet, als er nieuws breekt, moet u op www.geenstijl.nl zijn om zo snel mogelijk zo veel mogelijk zo betrouwbaar mogelijke informatie tot u te nemen.

Maar! Daar is je dus helemaal geen app voor nodig. En omdat wij van GeenStijl als bijna 23-jarige internetveteraan ook nog een beetje met onze tijd meegaan, kunnen wij u eindelijk notificaties sturen als er BREAKING NEWS is. Daar was wat bloed, zweet en Joris-coding voor nodig, maar het is gelukt.

Zet dus de notificaties aan als wij dit vragen, of klik anders op de balk helemaal onderaan de website op mobiel, en een beetje onderaan rechts op uw desktop. Dan bent u altijd op de hoogte van BREAKING NEWS, ook als u even niet GeenStijl zit te F5'en.

En NEE, wij zullen u geen notificatie sturen als Rob Kemps een nieuw nummer heeft. Ook GEEN notificiatie als Lia (34) eindelijk heeft geleerd hoe ze om moet gaan met de ziekte van haar kind en/of de trauma's van haar ezel en/of de nieuwe polyamoureuze vriendijn van haar man. Maar WEL een notificatie als het kabinet, Amerika Iran in-, of er iets anders wat wij belangrijk vinden te beleven valt.