Het ene breaking neus uit Hilversum is nog niet geweest of daar dient het volgende zich al aan. Ook WNL-omroepbaas Bert Huisjes heeft geen zin in de verplichte e-learning module Respectvol Samenwerken en legt tijdelijk zijn werk als hoofdredacteur/directeur/schreeuwlelijk bij WNL neer. "Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen zal ik tijdelijk opzij stappen als hoofdredacteur-bestuurder van WNL, om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek naar feiten en omstandigheden rond verwijten die WNL en mijn functioneren betreffen", aldus Huisjes in een interne mail die ook bij het AD terecht is gekomen. Dit, terwijl de onafhankelijke Raad van Toezicht van WNL, bestaande uit Loek Hermans, Fons van Westerloo en Michele Paffen-Zeeni (onderzoeken of dit Bert Huisjes zelf met een pruik is, red.) nog had verklaard dat Bert Huisjes de allerbeste hoofdredacteur van de wereld is, de beste hoofdredacteur van Hilversum, van Amsterdam en van Rotterdam. Daar waren heel veel mensen bij WNL het niet mee eens en nu komt er dus een "onafhankelijk" onderzoek. Vanavond in Op1 hopelijk eerst vijf minuten stilte uit solidariteit, en daarna een volstrekt ongepaste verklaring van Sven Kockelmann. Zin in.