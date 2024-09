Jezus lui wat een emotionele rollercoaster. Bertlusconi Huisjes wel terug niet terug DEFINITIEF TERUG TOCH NIET TERUG, lezen we nu bij Mark Koster, en die geloven we want hij zit erop. WNL-baantjescarrouseliqueur Ikbenloek Hermans (vader van Ikbensophie Hermans) heeft aan de 'Collega's' een bericht gestuurd dat Bert 'voorlopig' tóch niet terugkeert. Wat cliffhanger! Wat een soap! Het lijkt verdorie wel Goede Tijden, Slechte Tijden, maar het is helemaal geen Goede Tijden, Slechte Tijden. Het is Slechte Tijden, Slechte Tijden en het is niet eens een programma van de NPO. Het ís gewoon de NPO.