De Raad van Toezicht van WNL lijkt bij nader inzien toch te overwegen om een keertje de verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht op zich te nemen. Dezelfde raad die, onder leiding van de vader van Sophie Hermans, direct na het vernietigende stuk over de angstcultuur die Bert Huisjes jarenlang veroorzaakte nog STEUN uitsprak voor diezelfde Bert Huisjes en hem na een 'onafhankelijk onderzoek' niet liet terugkeren als hoofdredacteur maar WEL als directielid, zwicht nu TOCH voor de wanhoopskreten vanuit het WNL-personeel. Die zitten namelijk helemaal niet te wachten op wat voor terugkeer van die man dan ook, en daarover hielden ze woensdag een 'emotionele' spoedvergadering. De toezichthouders zeggen zich nu "te buigen over de vraag om heroverweging van het besluit" over Bert Huisjes. God, wat zullen de werknemers zich nu een partijtje GEHOORD voelen zeg...