GSTV. BREEK: de PVV-fractie
Zwarte dag PVV
Wie had dat gedacht zeg. Een fractie van een partij met één lid, waar iedereen met een eigen mening vroeg of laat op een zijspoor belandt, spat uit elkaar na een verkiezing waar na misschien wel de matste campagne ooit maar liefst 11 zetels werden verloren. Sterker nog, campagneleider Hidde Heutink was één van de dissidenten, samen met de nummer 3, 4, 5 en 7 van de lijst. En zo verandert de PVV in één dag in de PVV-light, of is die nieuwe fractie nou juist de PVV-light? Hoe dan ook. Er is nu dus een PVV in de Kamer, en een Groep-Markuszower. Nu even opzoeken of fractievoorzitters eigenlijk ook nog door de AIVD moeten worden gescreend.
UPDATE - Marjolein Faber: "Ik ben
beleid een PVV'er"
UPDATE - Hee kijk nou wie er opeens geen probleem heeft met samenwerken met rechtse partijen: Jetten over PVV-scheuring: 'Nieuwe constructieve fractie biedt kansen'
UPDATE - Afsplitsers NIET WELKOM bij FvD en JA21
UPDATE - En we hebben een naam: Markuszower wil zijn partij de Nederlandse Vrijheids Alliantie noemen. Origineel!
UPDATE - Persbericht
Persbericht. Boeiende woorden. #PVV pic.twitter.com/guEyNXQSIF— Chris Aalberts (@ChrisAalberts) January 20, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Top 7 tweets over de PVV-breuk
Belangrijkste ranglijst van de dag
Afsplitsquiz. Hoeveel stemmen kregen de PVV-afsplitsers eigenlijk?
In ieder geval meer dan Geert Wilders 'Wollah' kan twitteren
GSTV. Politiek verrast door komst HAATPREDIKER, Van Weel wil hem tegenhouden (maar weet niet hoe)
Makkelijker gezegd dan gedaan, klaarblijkelijk
Het GROTE GeenStijlTV 2025 Jaaroverzicht
1 jaar in 6 minuten
Aangifte van GL-PvdA tegen PVV'ers in 3 plaatjes
GroenLinks-PvdA bevestigt voorgenomen aangifte tegen PVV'ers om poepflauw AI-geknutsel. Hieronder de foto's
GSTV - De MOORD OP MARTIN in het StamCafé
Juist geen partijpolitiek!