GSTV. BREEK: de PVV-fractie

Zwarte dag PVV

Wie had dat gedacht zeg. Een fractie van een partij met één lid, waar iedereen met een eigen mening vroeg of laat op een zijspoor belandt, spat uit elkaar na een verkiezing waar na misschien wel de matste campagne ooit maar liefst 11 zetels werden verloren. Sterker nog, campagneleider Hidde Heutink was één van de dissidenten, samen met de nummer 3, 4, 5 en 7 van de lijst. En zo verandert de PVV in één dag in de PVV-light, of is die nieuwe fractie nou juist de PVV-light? Hoe dan ook. Er is nu dus een PVV in de Kamer, en een Groep-Markuszower. Nu even opzoeken of fractievoorzitters eigenlijk ook nog door de AIVD moeten worden gescreend.
UPDATE - Marjolein Faber: "Ik ben beleid een PVV'er"
UPDATE - Hee kijk nou wie er opeens geen probleem heeft met samenwerken met rechtse partijen: Jetten over PVV-scheuring: 'Nieuwe constructieve fractie biedt kansen'
UPDATE - Afsplitsers NIET WELKOM bij FvD en JA21
UPDATE - En we hebben een naam: Markuszower wil zijn partij de Nederlandse Vrijheids Alliantie noemen. Origineel!

UPDATE - Persbericht

Tags: gstv, pvv , knalt uit elkaar
@Ronaldo | 20-01-26 | 14:58 | 339 reacties

Reaguursels

