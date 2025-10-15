achtergrond

Wilders hervat campagneactiviteiten ondanks "ontelbare doodsbedreigingen", binnenkort bij o.a. Vandaag Inside, EenVandaag en NOS-slotdebat

Wieder da!!!

De leider van de grootste partij in zowel de Kamer als peilingen zit vanaf heden weer in het harnas op z'n paard en draaft gestaag richting 't front. Wilders schortte zijn campagneactivtieiten vijf dagen geleden op nadat ook hij een beoogd doelwit bleek van verdachten die gearresteerd waren na een verijdelde aanslag op de Belgische premier Bart de Wever. Maar Greet heeft z'n verendek geschud en schrijft hedenochtend: "Dus ik ga weer aan de slag en zal tot de verkiezingen aanwezig zijn bij: Vandaag Inside, Telegraaf, SBS6 debat, Debat van het Zuiden, Jeugdjournaal, EenVandaag debat, het NOS Slotdebat en Radio 538." Welkom terug, politiek is weer LEUK.

Tags: Wilders, campagne, debatten
15-10-25

Praat mee in het Stamcafé

