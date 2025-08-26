achtergrond

PVV op 33 (+3) zetels nieuwe peiling EenVandaag, GroenLinks-PvdA daalt naar 26 (-3), VVD -8 (!)

Gaat de zon alweer schijnen?

Geert Wilders alweer rechts ingehaald door zichzelf! Voorlopige conclusie van het bevolkingsonderzoek genaamd het EenVandaag Opiniepanel: volk is het zat. Wilders +3 naar 33, Hamas -3 naar 26 zetels. Maar ongetwijfeld resulteert het toch weer in fatsoenskabinet buiten Wilders om, zonder premier Plasterk, onder premier Pieter Cobelens met buitenparlementaire steun van Douwe Bob. VVD overigens MINUS ACHT (-8) van 23 naar 15. Afijn, peilingen zeggen niet alles, soms zelfs heel weinig, maar nooit helemaal niets.

Afgezet tegen huidig aantal daadwerkelijke zetels (blauw)

Tags: Wilders, PVV, Geert
@Spartacus | 26-08-25 | 13:34 | 110 reacties

