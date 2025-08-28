Fleur Agema (PVV) NIET VERKIESBAAR voor PVV
Einde van een tijdperk
Ik heb me niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Ik wens Geert een overweldigende verkiezingszege toe: pic.twitter.com/9p9vf0BUIn— Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) August 28, 2025
Fleur Agema, de PVV-pikhouweel waar het de ZORG betreft, stelt zich niet langer verkiesbaar voor haar Partij van de Vrijheid en kiest daarmee voor: de Vrijheid. Na 22 jaar is het mooi geweest: "Ik wil Geert, onze kiezers en de mensen die mij door de jaren heen hun persoonlijke stem hebben toevertrouwd bedanken voor de 22 prachtige jaren dat ik hun volksvertegenwoordiger én minister van VWS mocht zijn." Nou dat is lief zeg, zeker na het grootste en treurigste vechtkabinet aller tijden, waarin de zorgpuinhopen NIET werden opgelost en Fleur, toen Fleur nog in haar proeftijd als minister van VWS zat, een beginnersfout maakte door te TWITTEREN tijdens een debat. Het was een verschrikkelijke tijd voor haar en dat zagen we natuurlijk aan de tweet na haar vertrek als minister en haar bijzonder vrolijke gemoed toen de PVV het kabinet opblies. Maar we kennen haar natuurlijk ook als de zuivere vragenstelster die ze is. Goed, ze schreef geschiedenis door plaats te nemen in het eerste soort van volwaardige niet-gedoog maar wel extraparlementair of zo kabinet met de PVV, nota bene als PVV'er én als vicepremier! En dat is op zichzelf een absoluut lovenswaardige prestatie. Jammer dat het zo kort duurde. De zorgen over de zorg blijven bestaan maar Agema hangt haar PVV-Kamerlidmaatschap aan de maan. We wensen haar uiteraard het beste bij haar volgende baan als
burgemeester universiteitsbestuurder GEWOON FLEUR AGEMA. Bedankt voor de 22 jaar, Fleur!
Update - Reactie Wilders (met hartje) hieronder.
Heel veel dank Fleur @FleurAgemaPVV voor alles wat je al die jaren voor de PVV én voor Nederland hebt gedaan, als bevlogen en ongelooflijk kundig Kamerlid en PVV-vice-fractievoorzitter, Minister van VWS en Vice-Premier!! 🙏❤️🙏 https://t.co/IyMsoZom3j— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 28, 2025
Ook bij de PVV gaat het deze keer ANDERS
TOP 4 KANDIDATENLIJST— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 28, 2025
Met trots presenteer ik de eerste vier kandidaten van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. 👍
De rest van de lijst volgt komende dagen.#PVV #StemPVV pic.twitter.com/ITRgGMD7IJ
