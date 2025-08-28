Ernst Kuipers na functie elders in Singapore terug in Nederland voor baantje TU Delft
He's back!
Ja tot nu toe
waren was het één mooi jaar in Singapore voor Ernst Kuipers, bekend van kaalheid,de smerige messteekkanten van internet en heel abrupt opstappen als minister van Volksgezondheid (D66) en het landsbestuur bij het grof vuil zetten juist vanwege DIE BAAN IN SINGAPORE. Maar een jaar vliegt net zo snel voorbij als de Coronaperiode en daarom vond Ernst het alweer welletjes om alleen maar met Singapore bezig te zijn. De verloren kale keert namelijk terug naar Nederland om parttime aan de slag te gaan als voorzitter van de Raad van Toezicht bij de TU Delft. Omdat hij van een uitstekende faalminister van D66 was, wordt hij prompt benoemd door het Ministerie van Onderwijs (OCW), dat weer bekend is van heel veel jaren... D66! Of hij ook #nietmeermeedoet in Singapore blijft in het duistere ongewisse, het schimmige onbekende en achter zijn dunne gesloten lipjes, want zo is Ernst. Hoewel het erop lijkt dat het te combineren valt voor een echte wereldburger zonder vliegangst. Maar in alle Ernst: we kijken uit naar hoe Ernst zich in een nieuwe aflevering van Lago di Beau van zijn menselijke huilie-huilie kant laat zien en vertelt hoe hij andermaal voor zijn eigen carrière kiest en niet voor het belang van het grote geheel der Nederlanden, precies zoals het een D66'er betaamt.
Zo kennen we Ernst Kuipers
Reaguursels
