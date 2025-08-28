achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ernst Kuipers na functie elders in Singapore terug in Nederland voor baantje TU Delft

He's back!

Ja tot nu toe waren was het één mooi jaar in Singapore voor Ernst Kuipers, bekend van kaalheid,de smerige messteekkanten van internet en heel abrupt opstappen als minister van Volksgezondheid (D66) en het landsbestuur bij het grof vuil zetten juist vanwege DIE BAAN IN SINGAPORE. Maar een jaar vliegt net zo snel voorbij als de Coronaperiode en daarom vond Ernst het alweer welletjes om alleen maar met Singapore bezig te zijn. De verloren kale keert namelijk terug naar Nederland om parttime aan de slag te gaan als voorzitter van de Raad van Toezicht bij de TU Delft. Omdat hij van een uitstekende faalminister van D66 was, wordt hij prompt benoemd door het Ministerie van Onderwijs (OCW), dat weer bekend is van heel veel jaren... D66! Of hij ook #nietmeermeedoet in Singapore blijft in het duistere ongewisse, het schimmige onbekende en achter zijn dunne gesloten lipjes, want zo is Ernst. Hoewel het erop lijkt dat het te combineren valt voor een echte wereldburger zonder vliegangst. Maar in alle Ernst: we kijken uit naar hoe Ernst zich in een nieuwe aflevering van Lago di Beau van zijn menselijke huilie-huilie kant laat zien en vertelt hoe hij andermaal voor zijn eigen carrière kiest en niet voor het belang van het grote geheel der Nederlanden, precies zoals het een D66'er betaamt.

Zo kennen we Ernst Kuipers

Tags: Ernst Kuipers, weg, terug, TU Delft
@Dorbeck | 28-08-25 | 19:00 | 127 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Verdomme. Pieter Omtzigt weg uit Den Haag

Omtzigt is op weg naar een functie elders. Krijg Rutte toch zijn zin.

@Ronaldo | 13-05-25 | 11:35 | 227 reacties

OME ROON IS TERUG

Wij hebben gewoon heel veel respect voor het instituut columnist

@Ronaldo | 26-07-24 | 11:00 | 59 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.