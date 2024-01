Begrotingsbehandeling Algemene Zaken + Koning dus Mark Rutte weer eens in Vak K. Sinds 22-11 is er een Kamermeerderheid voor het heffen van inkomstenbelasting op de vorstelijk salarissen dus dat wordt interessant (Wilders waarschuwde Willy al eerder). Ook komt het mysterieuze vertrek van Ernst Kuipers aan de orde; weet Rutte inmiddels waar de D66'er naartoe gaat? Daarnaast heeft NSC nog wat vragen over de appjes (weet u nog?) van de MinPres en de rest. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed stuurde op verkiezingsdag (!) een brief dat de archivering nog steeds niet op orde is en dat Ruttes AZ daarom onder verlengd toezicht is geplaatst.

Update 17:29 - Debat met vertraging begonnen. Bizarre uitspraak van Rutte voorafgaand: "Het zou kunnen dat Ernst Kuipers mij aan de telefoon verteld heeft wat zijn volgende baan is, maar ik was gelijk bezig met ‘goh er gaat er weer één weg’. Dus ik weet het niet zeker."

Update 18:40 - Mona Keijzer (BBB) vindt het opvallend dat Rutte gisteren bij het WEF in Davos in een panel sprak over 'vertrouwen in de overheid' terwijl hij zojuist verwarring zaaide over zijn kennis van de nieuwe baan van Kuipers. Nu stemmingen en dinerpauze, daarna mag Rutte.