Klopt het dat hogere inkomens volgend jaar meer hypotheekrenteaftrek krijgen dan dit jaar, zoals de NOS in navolging van dit ESB-artikel schrijft?

Ja, dat klopt, in het Belastingplan 2025 valt te lezen dat hypotheekrente volgend jaar kan worden afgetrokken volgens het tarief van de nieuwe tweede schijf: 37,48%. Dat is iets meer dan de 36,97% van dit jaar. Uiteraard geldt dit alleen voor mensen die belasting in de tweede of derde schijf betalen, dus een inkomen hebben van meer dan 38.098 euro.

Dus voor iedereen met een inkomen onder de 38.098 daalt de hypotheekrenteaftrek wel?

Ja, maar daar staat dan ook weer tegenover dat mensen met een inkomen onder de 38.098 euro over hun complete inkomen 'slechts' 35,82% belasting betalen en ze de hypotheekrente dus nog steeds 'volledig' af kunnen trekken. Dat Tom van de Lee (GL-PvdA) concludeert dat dit "maakt dat mensen met lagere inkomens een hogere hypotheekaftrek mislopen" is dus een beetje populistische onzin.

En iedereen met een inkomen boven de 38.098 euro en een eigen huis?

Die profiteert dus van deze maatregel. Voor hen stijgt het tarief van de hypotheekrenteaftrek met 0,51 procentpunt. Maar voor de meeste mensen is het tientjeswerk: bij een teruggave vanwege de hypotheekrenteaftrek van bijvoorbeeld 10.000 euro per jaar (dat is: meer dan gemiddeld) scheelt dit iets minder dan 140 euro.

En wat nou als de hypotheekrenteaftrek alleen tegen het verlaagde tarief van de eerste schijf mag worden afgetrokken?

Dat is dus precies wat econoom Gradus, de schrijver van het ESB-artikel, wil. Dat zou dus wel betekenen dat in ruil voor een belastingverlaging (waar iedereen van profiteert, omdat ook de hoge inkomens over hun eerste 38.098 euro het lage tarief betalen) de hypotheekrenteaftrek ook weer een beetje wordt verlaagd. En dat, terwijl het tarief de afgelopen jaren al met rasse schreden daalde. Maar goed, in ons rekenvoorbeeld (iemand die 10.000 euro per jaar terugkrijgt) scheelt dit op jaarbasis 320 euro ten opzichte van de huidige situatie. Daar gaat die fictieve huizenbezitter ook weer niet aan onderdoor. En Volgens Gradus zou het de staatskas 400 miljoen euro per jaar opleveren.

400 miljoen! Snel verdiend.

Nou ja, volgens het ministerie van Financiën (in de Fiscale Sleuteltabel) levert het verlagen van de hypotheekrentafterk 168 miljoen euro per procentpunt op, dus dan is de besparing maar 279 miljoen euro.

Het is allemaal een beetje afrondingswerk dit hè?

Ja, maar goed. Dit is wel het soort afrondingswerk waar het kabinet bijna op is gevallen. Tenminste, dat was de op twee na laatste keer dat het kabinet bijna viel. En feit is wel dat deze maatregel vooral gunstig is voor mensen met dure huizen en hoge inkomens.

De kop 'Meer hypotheekvoordeel voor hoge inkomens' klopt dus wel?

Ja dat schreven we al. Maar het gaat dus om 0,51 procentpunt voordeel ten opzichte van de huidige situatie, en dan nog eens 1,14 procentpunt voordeel ten opzichte van de hypothetische situatie dat Eerste Kamer en kabinet kiezen voor de optie die Gradus voorstelt.

Saai.

Ja man. Na de breek een video van Sidney Sweeney in bad.

Dit is letterlijk gejat uit The Big Short

Ja.