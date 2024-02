Ingezonden brief in de Financial Times van Bundeskanzler Olaf Scholz en de premiers van Denemarken, Tsjechië, Estland en helemaal onderaan Mark Rutte (Is dat een goed of slecht teken qua NAVO-job?). Samenvatting van driftig toeterend loftrompetje Ruben Brekelmans hier, hele opiniestuk daar. Kwestie is dat er te weinig bommen en granaten voor Oekraïne zijn (Kajsa Ollongren trok maandag wéér de knip maar dat is niet voldoende) dus daar moet meer bij. Morgen Europese top over 50 miljard voor Kiev (en een knie in de nek voor Viktor Orbán), misschien moeten ze het daar bespreken? We zitten inmiddels op het niveau van ingezonden brieven, dan weet u dat. Volgende stap is een oproep voor een benefietavond met bingo, sponsorloop of een crowdfunding. In ander nieuws: Volodymyr Zelensky wil van zijn hoogste generaal af wegens persoonlijkheidsconflicten maar die weigert te vertrekken.