Kijktip voor mensen die iets met/tegen satanisch ritueel kindermisbruik hebben: u kunt afstemmen op LighthouseTV, dat voortkwam uit Blckbx, dat voortkwam uit lange wachttijden in de ggz. Twee partijen nemen het op tegen titelverdediger FVD: BBB en 50PLUS. Forum vaardigt voor de gelegenheid uiteraard Baudet af, namens 50PLUS speelt het enigma Corrie van Brenk en bij BoerBurger heeft een stagiair Henk Vermeer ervan weten te overtuigen dat dit een goed idee is. Dat is het niet, al liggen er toch al gauw drie zetels voor het oprapen.