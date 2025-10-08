LIVE. Het grote gekkieverkiezingsdebat bij *checks notes* LighthouseTV
BBBeggars can't be choosers. Wie weet het volstrekt geschifte gedeelte van het electoraat voor zich te winnen?
Kijktip voor mensen die iets met/tegen satanisch ritueel kindermisbruik hebben: u kunt afstemmen op LighthouseTV, dat voortkwam uit Blckbx, dat voortkwam uit lange wachttijden in de ggz. Twee partijen nemen het op tegen titelverdediger FVD: BBB en 50PLUS. Forum vaardigt voor de gelegenheid uiteraard Baudet af, namens 50PLUS speelt het enigma Corrie van Brenk en bij BoerBurger heeft een stagiair Henk Vermeer ervan weten te overtuigen dat dit een goed idee is. Dat is het niet, al liggen er toch al gauw drie zetels voor het oprapen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ChristenUnie wil Kamerbreed statement tegen extreemrechts geweld, GroenLinks-PvdA, D66, SP, Denk, Volt en de Partij voor de Dieren weigeren
Geweld onaanvaardbaar, PVV en FVD nog onaanvaardbaarder
'VVD' 'boos' op 'minister' van 'Sociale' 'Zaken' 'vanwege' 'agenda' 'hardwerkende' 'Nederlander'
Sorry van de aanhalingstekens maar kom nou
Trump in beste vorm sinds start campagne, 1,5 uur lang bij Andrew Schulz, stijgt opnieuw in peilingen
De race is gelopen jongens, NU long op alle Trump(-aangrenzende) aandelen