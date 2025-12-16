Dat zie je nou nooit in Nederland. Dat iemand die rare dingen over Joden zegt een oeuvreprijs ontvangt. Maar dat is nou zo schitterend aan ons gekke kikkerlandje, waar je voor zulke dingen niet gecanceld wordt. Zo heb je Hans Schiffers, die is tegenwoordig van Arbeidsvitaminen op Radio 5. Hij krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award, een prijs die vorig jaar werd gewonnen door Fernando Halman van FunX Radio. En nou moet u raden welke van die twee er bijzondere denkbeelden over Joden op nahoudt.

Fout! Het is Hans Schiffers. Luistert u het fragmentje hierboven maar even terug (gekregen van WEF-Illuminati Pepijn van Erp). Het komt uit een podcast die Schiffers in 2018 opnam met zijn zus waarin zij samen Ronald Bernard (een complotdenker) interviewen. Bernard complimenteert Schiffers met diens 'onderzoek' naar De Protocollen van de wijzen van Sion, waarna Schiffers zelf met een soort complot tussen De Volkskrant en KloptDatWel.nl op de proppen komt en opmerkt (dit schrijven we even helemaal uit wegens WTF WTF): "Het zijn Joodse mensen, trouwens hè, dus die hebben natuurlijk ook weer heel sterk het gevoel gehad van, en dat is nu eenmaal zo, die oorlog ligt natuurlijk ongelofelijk gevoelig, dus die iedereen die een antisemitisch geluid laat horen, die moet de kop eraf." Daarna gaat het trouwens nog wel even verder met door Hans Schiffers onweersproken totaal geschifte kolder van Bernard die, als het geen onversneden antisemitisme is, net zoals alle geschifte complotkolder op den duur wel heel veel raakvlakken met onversneden antisemitisme vertoont.

AVROTROS heeft de podcast trouwens destijds verwijderd. Schiffers zei daarover (trouwens op de website van zijn zus, niet via officiële kanalen van AVROTROS, wat trouwens de omroep is die het Sonfgestival boycot): "Ik vind het heel vervelend dat ik in de laatste aflevering aannames heb gedaan zonder feiten te checken. Dit document heeft hierdoor voor mij zijn glans verloren en dat om die reden de serie offline is gehaald, daar sta ik helemaal achter." Wij zijn trouwens benieuwd of die award voor zijn gehele oeuvre dan dus ook voor deze podcastserie is. Hij kreeg de award trouwens uit handen van zijn grote voorbeeld en radioheld Felix Meurders. Trouwens: gefeliciteerd Hans Schiffers!