Soms is het goed om even te zien waar je belastinggeld allemaal aan wordt besteed. Een van onze favoriete manieren om dat te doen is een kijkje nemen bij FunX, het NPO-portaal voor drillrappers en dubieuze eindredacteuren . Tevens een van de weinige NPO-afdelingen die nog wel eens een jongere bereikt. Gisteravond werden in AFAS Live de FunX Awards uitgereikt en dat kon natuurlijk niet zonder de nodige Free Palestines in de dankspeeches. FunX had zelfs Rapper Fresku gevraagd een ode te maken aan Gaza, gevolgd door een optreden van de Palestijnse dansgroep Raj'een dabkeh . Maar, het blijft de NPO, dus het bevatte de nodige nuance, TOCH??

Nou, dat viel even tegen. Niet alleen komt Fresku met een Godwin, "Ik wil je zweren dat mensen het niet vergeten, en niet gaan kunnen zeggen we hebben het niet geweten", maar ook met de twijfelachtige zinnen "Je werd laf behandeld maar je toonde lef, zelfs toen alles jou ontnomen werd. Terwijl de politieke wereld overlegt over of het goed is hoe je voor je dromen vecht". Hoe vechten ze dan, hmm? Dichterlijke vrijheid, zullen we maar zeggen. Naast beelden uit Gaza flitsen shots voorbij van de UvA-protesten en meppende ME'ers. Tenslotte verschijnt onder luid applaus de tekst "stop de genocide" op de schermen in het AFAS.

Volgens FunX gaat het slechts om een "eerbetoon aan de Palestijnse cultuur". Waarvan akte.