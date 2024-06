Gidi Markuszower was al een omstreden PVV-ministerskandidaat voordat dat cool was, maar hij wordt dus geen minister. Dat heeft te maken met een naslag door de AIVD, die er kennelijk niet toe heeft geleid dat hij geen Kamerlid meer is, want dat is hij dus gewoon nog wel. En daarom was hij vandaag gewoon in Den Haag om zijn werk te doen, en wat meer microfoons voor zijn neus te krijgen dan normaal. En met Gidi gaat het dus... nou ja niet echt goed. Kijk zelf maar.