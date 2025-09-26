Marjolein Faber is geen stempelmachine. Marjolein Faber wilde iets praktisch doen en iets voor mensen betekenen. Marjolein Faber vindt het Catshuis mooi en houdt ook van de tuin. Marjolein Faber is fan van The Flinstones. Marjolein Faber verkeert in de veronderstelling dat ze de meest besproken minister ooit was. Marjolein Faber is een slagersdochter uit Amersfoort. Marjolein Faber komt uit 1960. Marjolein Faber had als kind geen mobiele telefoon, chips of cola. Marjolein Faber draagt haar familiegeschiedenis met zich mee. Die zit als ware in haar. Assertiviteit is Marjolein Faber niet vreemd. Marjolein Faber drinkt ‘s morgens sloten koffie. Marjolein Faber is geen stempelmachine. Marjolein Faber vreest dat je straks geen bitterbal meer mag eten. Marjolein Faber heeft een hekel aan stofzuigen. Marjolein Faber droomde er als kind van om met een paard door de bossen te zwerven. Marjolein Faber houdt erg van dieren. Paarden zijn met afstand haar lievelingsdieren. Marjolein Faber is no-nonsense opgevoed. Marjolein Faber is beleid. Marjolein Faber kon vroeger niet tegen onrecht. Marjolein Faber kan nog steeds niet tegen onrecht. Marjolein Faber weet wat een pot pindakaas kost. Marjolein Faber doet namelijk elke week boodschappen. Marjolein Faber zegt altijd: de ChristenUnie is GroenLinks zonder bijbel. Marjolein Faber at tussen de middag altijd warm. Marjolein Faber is niet iemand die de confrontatie uit de weg gaat. Marjolein Faber was vrijwilliger bij de wedstrijdjudoka’s in Leusden. Marjolein Faber weet überhaupt niet wat er met "witte prioriteit" bedoeld wordt. Marjolein Faber kan gelukkig snel schakelen. Marjolein Faber houdt niet van digitale vergaderingen, maar wel van duidelijkheid en van parallelle processen. Marjolein Faber had een wandelvriendin. Marjolein Faber is goed tegen hitte bestand. Marjolein Faber is dus géén stempelmachine. Marjolein Faber ging voor debatten in de namiddag vaak een uurtje slapen. Marjolein Faber had daarvoor een aparte kamer met slaapbank. Marjolein Faber was dan fitter. Het maakt Marjolein Faber niet uit hoe je eruitziet, waar je vandaan komt of wat je persoonlijke voorkeuren zijn. Marjolein Faber kijkt naar iemands karakter en dan mag ze je wel of mag ze je niet. Marjolein Faber had een hekel aan docenten die de hele klas straften als er een paar leerlingen vervelend waren. Marjolein Faber was beleid. Marjolein Faber was ook best een stuiterbal, vroeger. Marjolein Faber barstte van de energie. Marjolein Faber laat zien waar ze voor staat. Marjolein Faber is ervan overtuigd dat dit meer respect afdwingt dan dat meebuigen en pamperen. Marjolein Faber gebruikt heel nadrukkelijk geen ghostwriter en hoogstwaarschijnlijk ook geen redacteur. Marjolein Faber is niet klein te krijgen.