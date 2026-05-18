Zo zie je dat iemand decennia lang PVV-mediatraining heeft gehad, het gaat al een week over Gidi's DNA

Helaas gaat het niet goed met Nederland. Grote problemen blijven liggen, terwijl veel politici om de hete brei heen draaien of praten met meel in de mond. Daardoor groeit de afstand tussen politiek en samenleving, en daarmee ook de frustratie. Bij heel veel mensen. Ook bij mij.…

Kwestie 1: Gidi zei in de camera van Left Laser dat Palestijnse vluchtelingen - die nu de grootste groep vluchtelingen richting Nederland vormt - door onze overheid "tegengehouden moeten worden met misschien nog wel meer geweld dan waar ze vandaan komen". Aangiftes door godbetert de body double van Joshua Livestro en The Rights Forum volgden. Nu noemt Gidi deze uitlating "gewoon onhandig geformuleerd" en licht toe wat hij probeerde over te brengen:

"Ik heb gepleit voor een asielstop en heb dat in de emotie onhandig verwoord. Wat ik bedoelde is dat een asielstop, als die er komt, gehandhaafd moet worden door de KMAR conform de bestaande geweldsinstructie. Maar laat ik kristalhelder zijn: het geweldsmonopolie ligt uitsluitend bij de overheid. Dat heb ik meerdere keren expliciet gezegd, maar doe ik bij deze nogmaals ondubbelzinnig. Eventueel geweld mag alleen worden toegepast als het echt niet anders kan, maar altijd proportioneel, zorgvuldig en binnen de grenzen van onze rechtsstaat en Nederlandse normen. Dat had ik duidelijker moeten formuleren."

Kwestie 2: O M V O L K I N G. U wordt vervangen maar wat nog veel belangrijker is, is dat u doet alsof het niet zo is. Daarover zegt Gidi in de bovenstaande reactie:

"Dan over het woord ‘omvolking’. In een heimelijk opgenomen privégesprek gebruik ik dat woord reactief. Ik gebruik dat woord zelf niet actief, maar ik maak mij wel ernstige zorgen over het open-grenzenbeleid. Als we daar niets aan veranderen, zal de bevolkingssamenstelling van Nederland ingrijpend veranderen, met grote gevolgen voor onze cultuur, cohesie en vrijheid."

Helder! Benieuwd naar de derde controverse en of de aangifteformulieren voor het gemak gewoon fatsoenlijk voorgedrukt kunnen worden.