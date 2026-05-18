Jeugd massaal aan de wapens, kinderachtige spotjes van de overheid werken totaal niet
Foto: jongeren met een mes
Er was eens een ambtenaar. De ambtenaar dacht: goh hoe gaan we wapengebruik onder jongeren terugbrengen? De ambtenaar riep zestien andere ambtenaren bijeen. De ambtenaren reserveerden vergaderkamer 1.12b en gingen vergaderen vergaderen, overleggen overleggen, zoomen zoomen. De boys van de vierde etage werden erbij geroepen om mee te denken, de bazen van de zevende etage hielden een oogje in het zeil. Pieter-Jan mocht wat zeggen, en Maurits had inbreng, en Rob-Rutger reed met zijn Skoda Enyaq iV een keer door de Bijlmer, en Floris had in de verte zelfs een keer een groepje jongeren gezien. Er waren meetings en sessies en evaluaties en rapporten en peildata en prognoses en toen kwamen de ambtenaren op: 'Drop je knife en doe wat met je life'. En """nu""" """blijkt""" (2022, 2021, 2020, enz.) dat jongeren massaal aan de wapens zitten en dat ze 'lachen' om die peopflauwe spotjes van de overheid. Minister David van Weel, die zelf nooit jong is geweest maar werd geboren als een 49-jarig LinkedIn-profiel, baart het allemaal 'veel zorgen'. Stop met janken, Van Weel, het is tijd om met machetes wapperende kids aan te pakken met de zwaarste hoofdstraf in het jeugdstrafrecht. NEE GEENSTIJL TOCH NIET HET ....? Jawel!!!! HET FOEIGESPREK!
