De ondernemers op Scheveningen zijn na die laffe vrijdagborrel nu echt helemaal klaar met die chronisch vervelende jongeren. "Je mag het niet zeggen, maar het is een bepaald type jongere." Nou dat mogen we best zeggen, want het zijn voornamelijk allochtone jongeren. En de ondernemers op Scheveningen zijn er nu dus klaar mee. Zoals Scheveningen er na de rellen van vorig jaar (2025) ook al helemaal klaar mee was. Een beetje ook zoals Scheveningen er in 2022 ook al helemaal klaar was. En zoals Scheveningen er in 2021 óók al helemaal klaar mee was. En zoals Scheveningen tevens in 2021 ook klaar was met jongeren die met machetes stonden te zwaaien, maar preventief fouilleren niet mocht omdat dat te kwetsend was. En zoals Scheveningse vrouwen in 2020 ook helemaal klaar waren met slissende en intimiderende jongeren, precies zoals bewoners er in datzelfde 2020 ook helemaal klaar mee waren. Zoals ze er op Scheveningen in 2016 OOK AL helemaal klaar mee waren. En dat was TIEN jaar geleden. Maar het probleem meneer, dat is gebleven.