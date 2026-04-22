Jeugdzorg, bekend van kommer en kwel, heeft het helemaal gehad met de bizar harde aanpak van jonge criminelen (ook wel jongeren - zie foto). Jongeren hebben al zo veel problemen; blijf maar eens recht op je fatbike zitten als je vrouwenbillen bepetst, probeer je koppie er maar bij te houden tijdens het gezellig afsteken van vuurwerk of poog eens de kalmte te bewaren als je juist zin hebt in een beetje overlast veroorzaken. Tot overmaat van ramp volgt dan doorgaans ook nog een loodzwaar en piekerwaardig foeigesprek. Pas daarom nou toch eens op met 'regels, controles en straffen', dat zijn 'oude methoden', zo waarschuwen jeugdorganisaties. Wat criminele jongeren nodig hebben zijn nieuwe methoden, zoals een aai over de bol, samen een softijsje met spikkels eten, leren hoe een bejaarde netjes te vragen om het handtasje voordat je hem losrukt, en, de meesterzet, contact met een ervaringsdeskundige die zélf een crimineel verleden heeft. Kijk zo'n aanpak maakt de samenleving veiliger. Dan is 30 miljoen euro toch een schijntje?