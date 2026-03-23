NIEUWS. Jeugdzorgmedewerker lekt vertrouwelijk dossier slachtoffer Kempi aan Kempi
Help even, waartoe is Jeugdzorg ook alweer op aarde
Ongekend zooitje bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Vorige week hoorde Kempi de Officier van Justitie nog 7 maanden onvoorwaardelijke celstraf, een schadevergoeding, een contactverbod én een online contactverbod tegen hem eisen, wegens het bedreigen van de moeder van zijn kind (audiofragmenten hier en hier), het haar dwingen tot abortus, het haar dwingen tot het ondertekenen van een ouderschapsplan én wapenbezit, en sindsdien doet de rapper er alles aan om te laten zien dat hij
onschuldig is een modelburger is zijn leven gaat beteren een volstrekte idioot is. Eerst sloeg zijn entourage ín de rechtbank een ander slachtoffer (v) van hem in elkaar, daarna zette hij alles op alles om meteen te onderstrepen waarom dat online contactverbod een goed idee is. Afgelopen vrijdag begon hij screenshots uit het vertrouwelijke Jeugdzorgdossier van zijn slachtoffer te delen met zijn honderdduizenden volgers op sociale media, iets wat hij sindsdien met aan manie grenzende vastberadenheid is blijven doen. Die dossiers zijn natuurlijk niet zomaar vertrouwelijk, en bevatten gevoelige informatie over een jonge vrouw waarover Kempi een keer of tien heeft aangekondigd dat hij haar gaat vermoorden. Informatie die haar in gevaar brengt, haar kinderen in gevaar brengt, haar omgeving in gevaar brengt, evenals informatie die gewoon privé is, want ook mensen die bij Jeugdzorg belanden hebben gek genoeg recht op enige privacy. Informatie die een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (!!) desalniettemin deelde met Jerrely Slijger alias Kempi, iemand die vuurwapengevaarlijk is, een lange geschiedenis heeft van vrouwenmishandeling, bij wie een antisociale persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld met narcistische trekken, iemand die derhalve niet of nauwelijks tot zelfreflectie in staat is, en bovendien iemand die het buskruit niet had kunnen uitvinden als iemand alle ingrediënten en stappen voor hem op een briefje had uitgeschreven.
Reactie Jeugdbescherming Regio Amsterdam
"We kwamen er afgelopen vrijdag achter dat er screenshots zijn gedeeld. We zijn heel erg geschrokken, privacy vinden we heel erg belangrijk. We zijn direct een onderzoek gestart, we zijn nu aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Alleen medewerkers die er rechten voor hebben kunnen erbij. Dit is echt een zeer hoge uitzondering, die we zeer serieus nemen en zeer grondig gaan onderzoeken. Over de inhoud van dat onderzoek en mogelijke vervolgstappen kunnen we op dit moment geen uitspraak doen."
Reaguursels
Gezelschap Kempi mishandelt vrouw in rechtbank
Betrokkenen oa: manager Kempi, Kempi, moeder Kempi, een van Kempi's beste vrienden, een vrouw (vriendin of familielid, dat is vooralsnog onduidelijk)
Heftig fragment. Kempi bedreigt babymoeder opnieuw met de dood, kondigt gezinsdrama aan
“Ik ben Kempi hè. Iedereen weet het. Vroeger mishandelde ik mijn babymoeders (…) Ik ga haar doodslaan met mijn eigen kanker handen (…) Het wordt een familiedrama," Jerreley Slijger, 21-07-2025.
AUDIO. Rapper Kempi dreigt scharrel te vermoorden als ze geen abortus pleegt
Man claimt bovendien dat Top Notch zijn advocatenkosten betaalt, maar dat is volgens Top Notch gelul