Ongekend zooitje bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Vorige week hoorde Kempi de Officier van Justitie nog 7 maanden onvoorwaardelijke celstraf, een schadevergoeding, een contactverbod én een online contactverbod tegen hem eisen, wegens het bedreigen van de moeder van zijn kind (audiofragmenten hier en hier), het haar dwingen tot abortus, het haar dwingen tot het ondertekenen van een ouderschapsplan én wapenbezit, en sindsdien doet de rapper er alles aan om te laten zien dat hij onschuldig is een modelburger is zijn leven gaat beteren een volstrekte idioot is. Eerst sloeg zijn entourage ín de rechtbank een ander slachtoffer (v) van hem in elkaar, daarna zette hij alles op alles om meteen te onderstrepen waarom dat online contactverbod een goed idee is. Afgelopen vrijdag begon hij screenshots uit het vertrouwelijke Jeugdzorgdossier van zijn slachtoffer te delen met zijn honderdduizenden volgers op sociale media, iets wat hij sindsdien met aan manie grenzende vastberadenheid is blijven doen. Die dossiers zijn natuurlijk niet zomaar vertrouwelijk, en bevatten gevoelige informatie over een jonge vrouw waarover Kempi een keer of tien heeft aangekondigd dat hij haar gaat vermoorden. Informatie die haar in gevaar brengt, haar kinderen in gevaar brengt, haar omgeving in gevaar brengt, evenals informatie die gewoon privé is, want ook mensen die bij Jeugdzorg belanden hebben gek genoeg recht op enige privacy. Informatie die een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (!!) desalniettemin deelde met Jerrely Slijger alias Kempi, iemand die vuurwapengevaarlijk is, een lange geschiedenis heeft van vrouwenmishandeling, bij wie een antisociale persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld met narcistische trekken, iemand die derhalve niet of nauwelijks tot zelfreflectie in staat is, en bovendien iemand die het buskruit niet had kunnen uitvinden als iemand alle ingrediënten en stappen voor hem op een briefje had uitgeschreven.