GEDOE in de kunstwereld en wel rond het Kunstmuseum in Den Haag. Niet omdat 'Kunstmuseum' een ietwat inspiratieloze naam voor een museum met kunst is, maar omdat de naam van het Kunstmuseum in Den Haag eigenlijk het WOKEMUSEUM IN DEN WOKE zou moeten zijn. Directrice (m, v, x) Margriet Schavemaker is sinds haar aantreden in 2024 bezig met de wereldverbeterende missie om het Kunstmuseum tot een Kudtmuseum te maken. Dat wil zeggen: Zo veel mogelijk door mensen met kudt gemaakte kunst neerzetten, en dan het liefst een kudt van kleur. In het kader van die missie worden nu drie muurschilderingen in de trappenhuizen van het museum, die zo'n 40 jaar geleden geschilderd werden door Günther Förg, Niele Toroni, en Günter Tuzina MANNEN (blegh, kotskots), overgeschilderd door Hadassah Emmerich, Pamela Phatsimo Sunstrum en Natasja Kensmil VROUWEN (joepie, hiephoi). De reden van Margriet Schavemaker: "Met de muurschildering bevordert het museum diversiteit en inclusiviteit in [zijn] collectie door letterlijk ruimte op te eisen voor vrouwelijke kunstenaars binnen het museum als instituut en de museale canon." HELL YEAH. Ruimte opeisen! Ook als je daarvoor de richtlijnen van de Nederlandse Museumvereniging moet overschrijden. Dat is namelijk wat Magriet Schavemaker doet. Voor het overkladden van de muurschilderingen is geen 'ad hoc commissie van deskundigen' geraadpleegd, zoals dat moet volgens de code die in 1999 is opgesteld naar aanleiding van checks notes DE VORIGE KEER DAT DIE MUURSCHILDERINGEN ZOMAAR WERDEN OVERGEKLAD. Bovendien zijn de kunstenaars Niele Toroni en Günter Tuzina MANNEN nog helemaal niet ingelicht over het uitwissen van hun werken. Nu is er dus GEDOE met meerdere boze oud-bestuurders van het Kunstmuseum MANNEN tegen één dappere museumdirectrice. Smerig!