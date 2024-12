Nu LIVE. Een nieuwe persconferentie over de ramp in Den Haag, waarbij vijf doden onder het puin vandaan zijn gehaald, en nog steeds wordt gezocht naar slachtoffers. Vanmiddag kwamen premier Dick Schoof en minister van Justitie David van Weel (vvd) kijken op de plek des onheils. Volgens Van Weel zijn er 'aanwijzingen voor een misdrijf', zoals mogelijk die auto die even na de explosie op hoge snelheid wegscheurde. En: "Als dit een misdrijf is, dan gaan we de daders pakken." Ondertussen gonst het van de geruchten: er zat een tent met Marokkaanse bruidsjurken in het pand, maar dat zou slechts een dekmantel zijn, en op foto's van de ravage zouden grote IBC-containers (= dope) te zien zijn. Ze gaan mogelijk een tipje van de sluier oplichten op een nieuwe persconferentie. HIER LIVE & zo meerrrrr.

UPDATE - OM houdt rekening met alle scenario's, geen idee hoeveel mensen er nog liggen, zoeken gaat komende nacht door. Einde.