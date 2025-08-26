Nu konden wij ons niet aan de indruk onttrekken dat vrouwen krankzinnig vaak op krankzinnig veel plekken gevaar lopen, maar dat is volgens NU.NL slechts bijzaak, uiteindelijk gaat het er niet om of de dames in de publieke ruimte veilig zijn, maar vooral om of ze zich een beetje veilig voelen. Ietwat curieuze insteek, die bijvoorbeeld een bijzonder hoogleraar Stedelijke Prietpraat (m, UvA) de kans biedt uit te leggen dat veel politie op straat de suggestie kan wekken "dat een gebied gevaarlijk is". Dat moeten we natuurlijk niet hebben, en hierom lijkt het ons verstandig de brandweer voortaan thuis te laten (kan zomaar de indruk wekken dat er iets in de hens staat), ambulances in de garage te laten (straks worden mensen nog met hun sterfelijkheid geconfronteerd) en de VVD uit te sluiten van deelname aan de volgende verkiezingen (heeft hier niet per se iets mee te maken maar zou een uitstekend idee zijn). Een ander helder licht (en tevens docent Urban Onzin aan de TU Delft) mijmert dat de oplossing mogelijk ligt in "een levendige openbare ruimte waar meer mensen op straat zijn en waar de aanwezigheid niet uitsluitend uit politie bestaat". Even later pleit ze voor "verschillende soorten winkels en gezellige cafeetjes die een breed publiek aanspreken" en daarmee zijn eigenlijk alle problemen de wereld uit. We plempen 98% van dit land vol met kroegen en kledingzaken en kiosken en Kruidvatten en wat overblijft vullen we met drommen mensen, die ook op onchristelijke tijdstippen onvermoeibaar blijven opdraven. Superstom dat we hier zelf niet op zijn gekomen zeg.

(Fun fact: er zijn mensen met een even goede als ingenieuze oplossing maar dat zijn geen experts dus ja wat weten die nou weer)