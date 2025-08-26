achtergrond

Meiden hebben topidee: App die mensen in de buurt kan pingen bij onveiligheid en nood

Net als de reanimatie-app voor hartaanvallen, maar dan voor andere aanvallen

De twee bovenstaande meiden merkten op dat je hier in Nederland gewoon vermoord kunt worden terwijl je 112 aan de lijn hebt, en dat roept toch de vraag op: is er iets dat je kunt doen om misschien toch niet vermoord te worden? Uitmuntende vraag overigens, urgent en actueel. En een evenzo uitmuntend antwoord: een app waarbij je mensen in de buurt kunt notificeren als je denkt onveilig of in nood te zijn. Het volk heeft gesproken en is unaniem enthousiast. Was er nu maar een stichting met 470.000 euro in kas om de app te bouwen, een beetje ordentelijk in te richten per bijvoorbeeld VOG-vereisten voor aangemelde 'responders', juridische achtervang voor de complexiteiten rondom burgerarrest, en een landelijke aanmeldcampagne.

@Spartacus | 26-08-25 | 10:30

