Beste GeenStijllezer op het gewone internet, maar vooral beste GeenStijllezer op de app: de GeenStijl App die u allemaal zo goed kent, is aan een dringende update toe. Of, om het wat minder diplomatiek te zeggen: de app van GeenStijl is inmiddels bijna oud genoeg voor een rijbewijs, hangt met plakband aan elkaar en als wij een euro kregen voor ieder klachtenmailtje over dat er iets op de app (video, reaguursels, u noemt het) niet werkt, dan hadden we nu heel veel euro's. Aan de andere kant zien wij dat er nog altijd tienduizenden gebruikers GeenStijl voornamelijk via de app lezen, en die tienduizenden gebruikers willen we niet zomaar naar een website laten remigreren. Hoog tijd dus, voor een plan.

Maar: een plan maken óver u maken we natuurlijk niet zónder u, want zoo wij de app voor iemand hebben, dan is het wel voor u, de lezer. Wij willen derhalve graag weten: WAT ZOU U DOEN AAN HET GEZEIK MET DE GEENSTIJL APP?

Stoppen met die hele app, ik lees GeenStijl wel via de browser Gewoon lekker een light app maken die live nieuwsartikelen laadt, als app-icoon op het startscherm kan worden gezet maar in wezen niks anders doet dan de mobiele versie van de site tonen Een serieuze nieuwe app die wél zonder problemen reaguursels laadt, waarop je gewoon video's kunt uploaden en ...

U snapt, wij zijn vooral benieuwd naar wat er volgens U op die drie puntjes moet komen. Wat werkt er nu goed op de app, wat moet beter, en welke functionaliteiten moeten erbij komen? Leg het ons uit, gooi het in de comments of, als u geen commenter bent, stuur een mailtje naar redactie apestaart geenstijl punt en el EN LAAT HET ONS WETEN. Dan gaan wij het nieuwe jaar in met een een nieuwe start voor de app (of juist niet).

Alvast bedankt