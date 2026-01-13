Het leuke aan de wetenschap, is dat het de werkelijkheid kan verklaren. Het vervelende aan de werkelijkheid is, dat veel aspecten ervan totaal maar dan ook totaal oninteressant zijn. Dat leidt dan tot allerhande pseudo-intellectuele acrobatiek als Literatuurwetenschappen, Algemene (en specifieke?) Cultuurwetenschappen, enzovoorts. Dan ben je dus ineens aan het verklaren waarom de visuele symboliek in vroege Boer Zoekt Vrouw-afleveringen de Nederlandse cultuur versterkt door nieuwkomers uit te sluiten, of waarom de metaforen die Splinter Chabot in zijn vroege werk gebruikt slechter zijn dan Adolf Hitler. Afijn, een échte wetenschapper wil natuurlijk geen kul verklaren, een echte wetenschapper wil Belangrijke Zaken ontleden, en dus maakt zijn hart een sprongetje wanneer zij zich aandienen.

Neem oud en nieuw.

Dat was echt smullen voor Jan Derksen (emeritus-hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie met een klaarblijkelijke voorliefde voor psychopathie), die prompt de opiniepagina's van Trouw met (verbaal) vuurwerk bekogelt. Schitterende kop: De geweldspleger op oudjaarsavond kan ons mooie inzichten bieden. Echt iets waar we aan toe waren, natuurlijk, nu de mooie inzichten van de moord op Lisa, Elsfest en Noord-Hollandse martelvideo's enigszins dreigen te verwateren. Derksen pleit voor een task force, bestaand uit een bonte verzameling van "klinisch psychologen, sociaalpsychologen, sociologen, psychiaters, klinisch neuropsychologen en experts in sociale media". Niet goedkoop, maar de investeringen zijn altijd nog vele malen lager dan de opbrengsten. "Het onderzoek dat ik de beleidsmakers aanbeveel, draagt bij aan inzicht in de persoonlijkheid van mensen die zich in onze tijd, in onze cultuur en onze maatschappelijke omstandigheden gewelddadig gedragen, niet alleen op oudejaarsavond overigens. De uitkomsten van het door mij voorgestelde onderzoek kunnen handvatten geven voor gerichte interventies die bijdragen aan de preventie van gewelddadigheid."

Gek eigenlijk dat al het geweld van de wereld niet eerder voorkomen is door Derksen cum suis.