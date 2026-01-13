Het Splinter Chabot-boek dat alle andere boeken overbodig maakt in het StamCafé
Behalve natuurlijk de Koran en het telefoonboek
In principe lezen wij geen boekjes op GSHQ. Althans, daar hebben we speciaal gezant literatuur Schots, scheef voor. Maar eens in de zoveel tijd wordt er een boek gepubliceerd en dan gaat Mosterd rechtop zitten, doet Zorro zijn masker af, laat Ronaldo de PS4-controller even voor wat die is, zet Pritt zijn leesbril op, wordt Spartacus weggerukt uit zijn reis door 1001 nachten en kijkt ook ondergetekende verheugd op van zijn scherm. Begin maart ziet zo'n boek het licht, en wel van onze favoriete Chabot Splinter. Een boek dat alle andere boeken overbodig moet maken,
Het Boek Van Violet En Dood Twee Prinsen heet en dat nu al een mythische status heeft. Gehuld in de mantel der volmaaktheid (?) is het boek geschapen naar het kernthema van de nog altijd zeer jonge schrijver: 'jezelf zijn'. Een ode aan jongeren die zichzelf zijn, zo noemt hij het zelf. Jezelf zijn is namelijk niet voor iedereen weggelegd, en precies om die reden schrijft Splinter, die juist áltijd zichzelf is, niet voor zichzelf, nee, dat doet hij voor de Ander - en om ergens in de loop van het jaar opgenomen te worden in een Substacklijstje van Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk. Onze eigen Oscar Wilde laat daarom begin maart kort het Binnenhof in de steek om plaats te nemen in alle boeken- en talkshows die ons land rijk is. Kunnen wij zijn zalvende inkt eindelijk proeven en ons onderdompelen in zijn gratie. Of er een 'boekje gelezen' over zijn magnum opus verschijnt is maar zeer de vraag, want aan dergelijke grootsheid kun je uiteraard louter superlatieven wijden.
Voor Splinter was er Gerard
StamCafé dus moet kunnen: HUP FRENKIE!!
Meelezen mag ook!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
OEKRAÏNETOP. Wachten op de vrede in het StamCafé
Kijk de vredesduiven er eens prachtig bij staan
Toch maar weer Netflix kijken in het StamCafé
DPG van de streamingdiensten
GSTV. Schilderijen terughangen in het StamCafé
Caroline van der Plas: "ALLEMAAL GROTE ONZIN!"
Wereld Filosofiedag in het StamCafé
Hier gaan we eens goed over nadenken
Wereld Vriendelijkheidsdag in het StamCafé
Bewijs dat we niet alleen negatieve neusuithalers zijn die mensen afzeiken
LIVE! Grand Prix van Mexico in het StamCafé
Mexicaanse glorie na de KLIK
LIVE! Kwalificeren met MAXI&CO in het StamCafé
Gassen met je burrito
Stiekem solliciteren in het StamCafé
Een avond van solidariteit met de stiekemerds onder de sollicitanten