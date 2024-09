Vette pech voor de vluchtelingen, vette pech voor de arme kindertjes die met honger naar school gaan, vette pech voor de waterputtenprojecten in Opper-Volta, vette pech voor mensen in een rolstoel, vette pech voor blinden, vette pech voor mbo'ers, vette pech voor hbo'ers, vette pech voor universiteit-o'ers en vette pech voor alle andere zielige mensen. Want vandaag zijn Splinter Chabot (Splinter Chabot) en al die andere betrokken mensen even heel erg betrokken bij hun eigen portemonnee, en bij de portemonnee van iedereen met hoge inkomens (zie plaatje hieronder, via) die keihard geraakt gaat worden door de hoge btw op boeken, musea, sporten en andere dingen die de afgelopen jaren kunstmatig goedkoop waren.