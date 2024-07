U denkt misschien dat kersvers Europarlementariër Reinier van Lanschot er hier uitziet alsof hij een tafellaken aanheeft en dat klopt want kersvers Europarlementariër Reinier van Lanschot heeft hier een tafellaken aan. Zulke idiotie was tot voor kort voorbehouden aan Hugo de Jonge en Splinter Chabot en wij verlangen nu al terug naar die tijd hoewel alles aan die tijd verschrikkelijk was. Verder slimme pr voor het modemerk in kwestie natuurlijk maar als je echt serieuze aandacht wil raden wij aan hoofddoekjes van tafellaken te maken.