'Ja wij weten het ook niet meer'

Jongens, het is ook niet leuk, en al helemaal niet eerlijk. Boeken zijn: prachtig, jullie hebben je op jonge leeftijd erdoor laten betoveren, nu willen jullie niets liever dan die transformatieve ervaring doorgeven aan nieuwe generaties, hebben daar zelfs jullie levenswerk van gemaakt. Alleen: niemand wil ze lezen. Vol goede moed stellen jullie elk jaar honderdduizenden euro's beschikbaar zodat getalenteerde schrijvers boeken kunnen schrijven die tot jullie verbazing grotendeels ongelezen eindigen in van die koddige buitenboekenkastjes. Waarom blijft een mysterie, maar het past niet bij jullie om bij de pakken neer te gaan zitten. Deze zaak moet tot de bodem worden uitgezocht. Wat kan de sector doen? En zie daar: lijvige onderzoeksrapporten met aanbevelingen over vloggers en zo. Hartstikke leerzaam. Zo hadden jullie vol ingezet op diverse boeken, maar dat blijkt er dus helemaal niet toe te doen voor de doelgroep (prachtige debunk na de breek). Er moet toch een manier zijn om die krengen aan het lezen te krijgen?

BookTok misschien? Nee? Nul? Ja tering hee, dan weten wij het ook niet meer hoor. Misschien is een idee: een subsidieronde voor initiatieven die de dankzij een subsidieronde geschreven boeken ook daadwerkelijk gelezen krijgen. Ja! Goeie. Dat we dat niet eerder hebben bedacht zeg. Ik stel voor dat we in de zomer van start gaan. Onder de noemer: pilotregeling Leesbevordering. Wat volgt: perpetuele nietszeggendheid.

'Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende activiteiten: van leesclubs tot digitale projecten, en van workshops creatief schrijven of performen tot activiteiten gericht op intermediairs. Of voor projecten die nu nog niet bestaan, maar waarvan het belangrijk is dat ze in het leven worden geroepen om lezen te stimuleren.' Leesclubs, digitale projecten, performen, activiteiten gericht op intermediairs. Yep, dat gaat het tij keren. 'We zijn speciaal op zoek naar projecten die een aanvulling vormen op het bestaande aanbod, bijvoorbeeld omdat ze met een innovatief concept werken, digitaal vernieuwend zijn, nieuwe samenwerkingen aangaan, een nieuwe regio bedienen of een onderbelichte doelgroep bereiken. We vatten leesbevordering breed op.' Innovatieve concepten, digitale vernieuwing, onderbelichte doelgroepen. Wat kan er misgaan?

Niet om bijdehand te doen, maar wij bedienen hier geheel ongesubsidieerd een miljoenenpubliek, dus we zijn zo vrij geweest wat werkbare ideeën over leesbevording op een bierviltje te zetten. Als volgt: Vanaf nu worden alle Nederlandstalige boeken geschreven door Splinter Chabot. Auteurs die weigeren hun boeken te laten schrijven door en onder de naam van Splinter Chabot worden gefolterd, en krijgen een taakstraf van tot 400 uur, bestaande uit kassadiensten bij een stationsRelay.

Raisa Blommestijn krijgt een wekelijkse boekenrubriek op NPO 1.

Zou rapper Donnie weleens een boek hebben vastgehouden? Misschien eerst navragen bij zijn management.

Heeft u sterke gevoelens bij leesbevordering, of zit u toevallig krap bij kas? Deze subsidieronde loopt tot 1 november, uw aanvraag wordt binnen dertien weken beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een subsidie ter leesbevordering is überhaupt kunnen schrijven overigens geen vereiste: 'In sommige gevallen is het mogelijk om aan te vragen door middel van een video in plaats van een aanvraagformulier.' Kortom: iPhone-camera aan, minuutje brabbelen, indienen maar.

