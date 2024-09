Gelijke kansen gelijke kansen goed goed verheffingsideaal verheffingsideaal mooi mooi onderwijs onderwijs belangrijk belangrijk onderadvisering onderadvisering stom stom. Dat vinden we allemaal en als je dat niet vindt moet je echt een keer je schedel laten meten. Al dat onbenutte talent, hartstikke zonde natuurlijk, niet in de laatste plaats voor het AD zelf, want het kan niet anders of ergens zit een koppenmaker van kleur die een iets betere kop had kunnen bedenken dan het ondoorgrondelijke 'Onderzoek: witte jongen heeft vier keer meer kans gezien te worden dan meisje van kleur met even hoog IQ'.

Afijn, in het moeras der goede bedoelingen wil het kritisch denkvermogen nog wel eens kopje onder gaan. Wat lezen we nu weer:

"Ben je een hoogbegaafde jongen, is je huidskleur wit en ben je geboren in een kansrijk gezin, dan is de kans dat je als hoogbegaafd kind (dan heb je een IQ van 130 of hoger) wordt gesignaleerd door je leerkracht 60 procent. Ben je een hoogbegaafd meisje dat in Turkije of Eritrea is geboren, spreek je de Nederlandse taal nog niet goed én groei je op in een kansarme omgeving, dan is die kans maar 15 procent. Terwijl je IQ even hoog is als dat van de witte jongen.

Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek (On)gezien van onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie Scaliq, uitgevoerd in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap."

Nog even los van de vele beperkingen van IQ als meetinstrument: het bedrijf dat het onderzoek (pdf) uitvoerde is ter aarde voor 'het signaleren en stimuleren van hoogbegaafden, zodat zij kunnen floreren'. Dat doen ze op basis van een zelfverzonnen test, ZOOV+ geheten ( dommerikjes niet-hoogbegaafde medemensen kunnen hier lezen hoe je dat uitspreekt). Volgens Scaliq is ZOOV+ 'een klassikale, adaptieve screener om cognitief sterke leerlingen te signaleren', maar dat is ook maar een verkooppraatje en dat dit spul daadwerkelijk werkt is ook maar een aanname. Voorts is de conclusie van het door Scaliq uitgevoerde onderzoek volgens de door Scaliq verzonnen test dat alle scholen eigenlijk gebruik zouden moeten maken van de door Scaliq verzonnen test die je toevalligerwijs op de website van Scaliq kan kopen voor de door Scaliq bepaalde prijs van 275 tot 1085 euro per schooljaar. Het heeft er vast mee te maken dat wij niet hoogbegaafd zijn maar helemaal vertrouwen doen we dit niet.

Laat allemaal onverlet: het systeem klopt niet en is oneerlijk.

INSTANT UPDATE: Kritische journalisten NU.nl stellen NUl kritische vragen