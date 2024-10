Je kunt veel van vrouwen zeggen, maar ze hebben in ieder geval geen idee hoe ze elkaar moeten ontslaan. Kaouthar Darmoni, die vindt dat u niet kunt neuken, was directeur van Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria, en maakte er daar zo'n ontzettende teringzooi van dat minstens de helft van de 25 medewerkers vurig ging terugverlangen naar het keukenblok. Iedereen die sceptisch is over het fenomeen angstcultuur op de werkvloer zou zich in de casus Atria moeten verdiepen. Fun fact: Darmomi hield onder andere zwarte lijsten bij over medewerkers, waarop ze alles noteerde wat iemand in haar ogen verkeerd deed, en had de merkwaardige gewoonte medewerkers hiervan op de hoogte te stellen.

Niet heel gek dus dat Atria een onderzoek instelde en Demoni de laan uitstuurde, maar deze genderwetenschapper en specialist 'Goddess Dance' is niet op haar achterhoofd gevallen en meldde zich zodra het onheil begon op te doemen ziek (of was daadwerkelijk ziek, weten wij veel, ons niet aanklagen met die diepe zakken van je Kaouth, red.). Want ja: zieke mensen mag je in Nederland niet zomaar ontslaan, zelfs niet als ze een lieflijke (en vooruit, belangrijke) emancipatieclub omvormen tot een Cesaristische dictatuur. Afijn, het hele zooitje naar de rechtbank, simsalabim en mevrouw moest ook in 2023, het jaar na haar ontslag, doorbetaald krijgen (vonnis hier). Nou en dan hier het jaarverslag van Atria zodat u met eigen ogen kunt zien hoeveel zo iemand dus verdient.