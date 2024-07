Verschrikkelijke plek Pakhuis de Zwijger krijgt de komende vier jaar 2,2 miljoen euro om een verschrikkelijke plek te blijven. Verschillende verschrikkelijke medewerkers schreven samen een beleidsplan annex subsidieaanvraag, dat door de Raad voor Cultuur als verschrikkelijk werd beoordeeld. Bij het volgende loket is het wel raak: de schoorsteen blijft voorlopig roken met dank aan het Stimuleringsfonds creatieve industrie, dat klaarblijkelijk voorstander is van slecht bezochte bijeenkomsten waar duffe gesprekken worden gevoerd tussen in zichzelf gekeerde millennials die het roerend met elkaar eens zijn. Met frisse tegenzin, want verschrikkelijk enthousiast is eigenlijk niemand over De Zwijger, dat het slechtste van De Wereld Draait Door combineert met het lelijkste van OneWorld Magazine.

Maar waaraan gaat al dat geld nou precies verspild worden, vraagt u zich af? Wij hebben het beleidsplan (hier integraal) gelezen zodat u het niet hoeft te doen en lichten graag een aantal kernzinnen uit. Als volgt: