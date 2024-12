Tuurlijk Salman Rushdie is een oog kwijt Lale Gül leeft ergens in een kelder die arme Pim Lammers wordt nog steeds achtervolgd door knarsetandende religekkies maar ze zijn in ieder geval niet alleen ze kunnen vanavond rustig gaan slapen in de wetenschap dat veel schrijvers nu eenmaal agressie, bedreiging of intimidatie meemaken. Althans, dat schrijft de NOS :

Eerder dit jaar kreeg Nederland eindelijk waar het al zo lang naar snakt: een andermaal schijnende zon gelul om in te wonen een parlementaire enquete naar waarom Ronald Koeman in godsnaam bondscoach is een meldpunt voor geïntimideerde schrijvers. En omdat nog niet uitgezocht was of dit wel nodig was maar er toch al een zak geld tegenaan was gesmeten werden bedreigde diersoorten als vertalers van literaire fictie, illustratoren en medewerkers van uitgeverijen er ook aan de haren bijgesleept. Nou altijd fijn als het adagium zoekt en gij zult vinden in de praktijk wordt gebracht (want zo geschiedde).

Dan komt er: een persbericht ('Een op de zeven auteurs heeft afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie') en daarna berichtgeving, zoals hierboven bij de NOS, zodat iedereen in Nederland weer weet hoe ontzettend erg het toch gesteld is met iedereen in Nederland. Althans, iedereen in Nederland die het rapport niet heeft gelezen, bijvoorbeeld iedereen op de redactie bij de Nederlandse Omroep Stichting. Want wie dat wel doet, ontdekt bijvoorbeeld: "Vergeleken met andere beroepsgroepen waar onderzoek naar is gedaan, maken auteurs relatief weinig agressie en intimidatie mee. Toch gaat het omgerekend om ongeveer 1.500 – 2.000 auteurs die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met agressie en intimidatie." Een en ander staat ook prachtig weergegeven in onderstaand tabelletje: