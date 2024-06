Daar gaan we! Grote financiële problemen verwacht bij meer dan 200 gemeenten vanaf 2026, aldus de NOS. Nu niet meteen roepen SCHULD VAN WILDERS I, dit is allemaal nog op het konto van het demissionaire kabinet Rutte. Er is over twee jaar geen geld meer voor verduurzamen, er is geen geld meer voor openbaar groen, geen geld meer voor onderhoud van wegen, bruggen, dijken, kades, lantaarnpalen, buurthuizen en er is ook geen geld meer voor schoolzwemmen, zwembaden, jeugdzorg, cultuur en onderwijs. Maar daar krijgen we een kneitermodern parlementsgebouw voor terug! Hoera. Foto boven: een gezellige woonwijk in Arnhem 2030. Zin in de toekomst!