Je zou het niet zeggen, maar het NSC zit dus in het kabinet. In het kabinet zit ook een NSC-staatssecretaris, die heet Tjebbe van Oostenbruggen. Die had een plan om ervoor te zorgen dat de btw op boeken, musea en andere dingen die mensen, die al geld genoeg hebben, leuk vinden, laag kan blijven. Namelijk: de btw op alle dingen die echt leuk zijn (bier, etc.) omhoog gooien. Nou. Iedereen boos. Sterker nog: er werd een motie ingediend door onder andere Folkert Idsinga (Kamerlid namens NSC, en tevens ook ex-staatssecretaris namens NSC) om het algemene btw-tarief JUIST NIET te verhogen. En nu zegt Nicolien van Vroonhoven in de Kamer, waar gepraat wordt over de vraag hoe dit allemaal betaald kan worden, doodleuk: weet je wat, misschien kunnen we het hoge tarief gewoon alsnog verhogen. En als het CDA dan zegt ho ho ho we hadden toch een motie, dan zegt Nicolien van Vroonhoven: u moet niet zo miemelen. Daarna krijgt ze overigens nog een inhoudelijke vraag van Pieter Grinwis (CU) en wordt pijnlijk duidelijk dat Nicolien van Vroonhoven stiekem best wel super weinig snapt van belastingen. Maar goed. Dat zal wel weer gemiemel zijn.