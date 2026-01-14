achtergrond

Belangrijk wetenschappelijk onderzoek in het Stamcafé

Kan ons mooie inzichten bieden!

Er loopt een breuklijn door onze samenleving. Een kloof, zo u wil. Het gaat niet om links of rechts, hoog- of laagopgeleid, stad of platte land, rijk of arm. Al deze groepen gaan namelijk naar de kroeg. De daadwerkelijke scheidslijn treedt daar pas op. Stel, u loopt geflankeerd door één vriend(in) op uw paasbest het café in. De barman knikt vriendelijk naar u. Er zitten wat mensen, maar het is nog niet druk. U moét vervolgens kiezen (voor de rest van de avond, of nee, voor de rest van uw leven, elke keer dat u in de kroeg komt):

BELANGRIJK!!!

Waar gaat u zitten?

En laat hieronder alstublieft weten waarom. We veronderstellen dat het samenhangt met extraversie en introversie, maar zeker weten doen we dat niet, en daarom heeft het onderzoeksteam van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de University of Magenta een grote dataset nodig.

Voorts: fijne internationale dag van de vlieger voor iedereen die het viert

Ook deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Tags: stamcafé, onderzoek, kroeg
@Schots, scheef | 14-01-26 | 22:22 | 161 reacties

