Ook nog een ongeluk dat ergens een keer gaat gebeuren: Taiwan. Of, hoe ze in China zeggen: Taipei, China. U kent de geschiedenis: na de Chinese burgeroorlog stichtten de communisten de Volksrepubliek China en vluchtten de nationalisten naar het eiland Taiwan, officieel de Republiek China. In Beijing vinden ze dat Taiwan bij China hoort, stellen ze dat Taiwan herenigd moet worden met de Volksrepubliek en dat het ook met militaire middelen mag gebeuren. Nu treden de Verenigde Staten op als beschermheer van Taiwan (diplomatiek, met wapenleveranties en mogelijk ook gewoon militair, zo beloofde Biden nog Taiwan te beschermen in het geval van een Chinese invasie), maar Biden werd seniel en nu zitten we opgescheept met zo'n ander stabiel genie. WELNU, 's werelds grootmachten zijn effe niet bezig met Taiwan. Rusland draait iedereen met een penis door de vleesmolen in Oekraïne, terwijl Amerika druk is in het Midden-Oosten.

In 2021 waarschuwde de Amerikaanse admiraal Philip Davidson de Amerikaanse Senaatscommissie voor Defensie dat de Chinese (militaire) dreiging voor Taiwan zich 'in de komende zes jaar' zou gaan manifesteren. Voor 2027 dus, en dat strategische concept is de Davidson window gaan heten. Dat is dus: bijna. Rond de jaarwisseling hield China nog een grote militaire oefening rond Taiwan en daar schiet iedereen dan van in de kramp, maar de laatste weken was het plots rustig rond het eiland. Geen dagelijkse vluchtjes meer, geen bezoekjes van oorlogsschepen, geen drones. Tot afgelopen weekend. Taiwan signaleerde plots weer een flinke militaire aanwezigheid van China rond het eiland in de vorm van 26 vliegtuigen en 7 oorlogsschepen. Niet geheel onbelangrijk in het hele verhaal: zo'n 80% van de geavanceerde microchips ter wereld komt van Taiwan. Microchips worden gezien als 'de nieuwe olie' en zonder die dingen heeft de wereld een groot probleem. Zie ook dit stuk in de NY Times: "If China invades Taiwan and cuts off its chip exports to American companies, the tech industry and the U.S. economy would be crippled." Smartphones, laptops, auto's, AI - alles heeft een probleem en dat wordt (dus) een wereldwijde recessie.

ENFIN, tot hier het hoorcollege, u mag weer gaan. In de pauze (en in de comments) mag u overleggen of we Taiwan belangrijk genoeg vinden om voor te sterven, wat we eigenlijk van China vinden, of we (= Amerika) moeten ingrijpen bij een Chinese invasie van Taiwan en of GeenStijl t.z.t. een tweede front met Liveblogs moet openen. We horen het wel!