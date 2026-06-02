Liveblog oorlog Iran. Trump tegen Netanyahu: 'Je bent f*cking gek, je zou in de gevangenis zitten zonder mij, iedereen haat jou en Israël hierdoor'
Trumps eigen samenvatting
June 1, 2026
Ja, onenigheid gisteren wegens het hernieuwde Israëlische offensief tegen Hezbollah-doelen in wijk te Beroet namelijk terreurnest Dahiyeh, dat afgelopen jaren al veel vaker aangevallen is door de IDF. Wel riep de IDF gisteren op tot evacuatie van de genoemde wijk, en dat gebeurde alleen eerder in de tweede helft van afgelopen maart. Hoe dan ook: onenigheid, want een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah is een Iraanse voorwaarde voor het aangaan van een wapenstilstand. En gisteren vielen de onderhandelingen tussen Iran en Amerika opnieuw stil. Volgens Axios verliep een telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu daarna als volgt:
"De Amerikaanse functionaris vatte Trumps opmerkingen aan Netanyahu als volgt samen: "Je bent fucking gek. Je zou in de gevangenis zitten als het niet aan mij lag. Ik red je hachje. Iedereen haat je nu. Iedereen haat Israël hierdoor." Een tweede bron die op de hoogte was van het telefoongesprek zei dat Trump "woedend" was en op een gegeven moment tegen Netanyahu schreeuwde: "Wat de fuck ben je aan het doen?"
Klinkt heftig, is het ook wel. Maar het is bepaald niet de eerste keer dat de twee krijgsheren even botsen over hoe de IDF de sjiitische as bejegent. En we durven te vermoeden dat er ook genoeg mensen zijn die Israël al haatte voordat de IDF ooit een haar op Nasrallahs hoofd krenkte. Afijn, wij gaan weer tankers turven en LIVE.
Update 08:16 - 4 uur na Trumps bovenstaande tweet over zijn gesprek met Netanyahu, plaatste hij nog het volgende, iets vriendelijkere bericht op Truth Social (dat vervolgens niet door zijn team werd doorgeplaatst op Twitter): "I had a conversation with Bibi Netanyahu today, asking him not to go into a major raid of Beirut, Lebanon. He turned his Troops around. Thank you Bibi! I also had a conversation with Representatives of the Leaders of Hezbollah, and they agreed to stop shooting at Israel, and its soldiers. Likewise, Israel agreed to stop shooting at them. Let’s see how long that lasts — Hopefully it will be for ETERNITY! President DONALD J. TRUMP"
Bibi's eigen samenvatting
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2026
“I spoke this evening with President Trump and told him that if Hezbollah does not stop firing at our cities and citizens – Israel will strike terrorist targets in Beirut.
This position of ours remain unchanged.
Concurrently, the IDF will…
Planvertrouwers gerust gesteld
TRUST IN TRUMP.— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2026
"Just sit back and relax, it will all work out well in the end - It always does!" - President Donald J. Trump. 🇺🇸 pic.twitter.com/CAjU4jM8Jy
CENTCOM-sfeerbeheer
U.S. Marines assigned to Maritime Raid Force, 31st Marine Expeditionary Unit, conduct fast rope training aboard USS Tripoli (LHA 7) in the Arabian Sea. pic.twitter.com/8aH8ljLDwn— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 1, 2026
