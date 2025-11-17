Kijk het is in principe een wonder dat überhaupt iets het doet, dus een beetje voorbereid zijn op een haperend wonder is in de theoretische verste verte in principe nooit een slecht idee. Daarom stuurt de (p)overheid vanaf 25 november alle huishoudens een 'informatieboekje' waarin uitgelegd wordt hoe een knijpkat werkt. Daarbij wordt u aangemoedigd een noodpakket samen te stellen met o.a. water en 70 euro cash per volwassene en 30 euro per kind in zowel munten als biljetten - in nood mag het wel! Uw overheid schrijft: "Wat jij vandaag doet, maakt ons morgen sterker. Vooruitdenken is geen angstreactie, maar voorkomt juist paniek. Wie voorbereid is, staat sterker, houdt zijn hoofd koel en kan ook iets betekenen voor anderen. En dat begint gewoon thuis: zorg voor een noodpakket, maak een noodplan en praat erover en help elkaar. Want als jij nu al begint met een eerste stap, help je niet alleen jezelf. Je draagt bij aan een samenleving die tegen een stootje kan." En dan is het nu lekker kijken naar de reacties langs de lijn van ROVERHEID OORLOGSHITSERS ANGSTZAAIERS door dezelfde mensen die preppen nog cool vonden toen de overheid het nog niet aanmoedigde.